Legende: Nicht mehr Nati-Trainerin Pia Sundhage. KEYSTONE/Andreas Becker

Pia Sundhage ist nicht mehr Trainerin der Schweizer Frauen-Nati.

Der Schweizerische Fussballverband löst den Vertrag mit der Schwedin per sofort auf.

Wer das Amt übernimmt, ist noch nicht klar.

Monatelang werweisste die Fussball-Schweiz, was mit Pia Sundhage passiert. Bleibt sie Nati-Trainerin oder muss sie gehen? Seit Montagabend herrscht Klarheit: Der Schweizerische Fussballverband beendet die Zusammenarbeit mit der 65-jährigen Schwedin per sofort.

Sundhage, deren Vertrag noch bis zum 31. Dezember 2025 gelaufen wäre, beteuerte in der Vergangenheit immer wieder, dass sie gerne Nati-Trainerin bleiben würde – unter der Bedingung, dass sie einen Assistenten mit Vollzeitpensum erhält. Der SFV ging diesen Deal nicht ein.

«Ich hätte diese Reise gerne fortgesetzt. Ich bin über den Entscheid des SFV überrascht, respektiere ihn aber», wird Sundhage in der Medienmitteilung des Verbands zitiert.

