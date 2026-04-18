WM-Qualifikation

Harmlose Nati kommt in der Türkei nicht über ein 1:1 hinaus

Die Schweizer Frauen-Nati lässt in der Türkei im 4. WM-Quali-Spiel erstmals Punkte liegen.

Die harmlos agierenden Schweizerinnen kommen nicht über ein 1:1 hinaus.

Damit muss die Nati noch auf den Gruppensieg warten.

Im 4. Anlauf hat die Schweizer Nati erstmals keinen Sieg in dieser WM-Quali-Kampagne eingefahren. Auf der Gegenseite feierten die Türkinnen im 6. Anlauf zum ersten Mal überhaupt einen Punktgewinn gegen die Schweiz. Mittelfeldspielerin Selen Altunkulak (79.) erzielte dabei den türkischen Ausgleich. Es war einer der wenigen Torschüsse des Spiels – allerdings auf beiden Seiten.

Auf einer Position hatte Nati-Trainer Rafel Navarro im Vergleich zum «Hinspiel» gegen die Türkei in Zürich (3:1) umgestellt. Ana-Maria Crnogorcevic bekam in der Verteidigung auf der linken Seite den Vorzug vor Julia Stierli. Und genau die Rekordspielerin sorgte nach zähen 52 Minuten für die Erlösung.

Man könnte fast meinen, dass sogar die türkischen Heimfans im ausverkauften Hexenkessel «Stadyumu» (10'000 Fans) in Sinop glücklich darüber waren, dass endlich etwas in dieser Partie passiert war. Mit einem Distanzschuss brachte Crnogorcevic die Schweiz in ihrem 180. Länderspiel mit ihrem 75. Nati-Tor – dem ersten seit Juli 2024 – aus dem Nichts mit 1:0 in Führung.

Wieder eine zähe 1. Halbzeit

SRF-Expertin Martina Moser hatte die ersten 45 Minuten treffend zusammengefasst: «Dass man einen solchen Torschuss als Highlight präsentiert, zeigt, wie diese 1. Halbzeit gelaufen ist.» Gemeint war damit ein Abschlussversuch aus der zweiten Reihe von Captain Lia Wälti (28.), der eher harmlos rechts am Tor vorbeisegelte.

Etwas Hoffnung brachte der Fakt auf, dass die beiden Teams vor vier Tagen ebenfalls die Pause als Weckruf genutzt hatten – und die vier Tore allesamt nach dem Seitenwechsel gefallen waren. Diesmal war es nur eine leichte Steigerung. Mit dem aus Schweizer Sicht ernüchternden 1:1-Unentschieden als Endergebnis.

Damit muss der vorzeitige Gruppensieg der Nati noch warten. Mit 10 Punkten liegen die Schweizerinnen deren 3 vor den Türkinnen. Im anderen Duell feiert Nordirland (6 Punkte) einen 4:2-Auswärtssieg gegen das noch punktlose Malta.

So geht's weiter

Nach den beiden Spielen gegen die Türkei bekommt die Frauen-Nati eine kleine Pause, ehe Anfang Juni die letzten beiden Qualifikationsspiele warten. Zuerst empfängt man Malta im neuen Lugano-Stadion (05.06.), vier Tage später kommt es in Nordirland zum letzten Gruppenspiel.

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