Pokalschreck Rot-Weiss Essen mit dem Schweizer Captain Marco Kehl-Gómez ist sensationell in den Viertelfinal des DFB-Pokals eingezogen. Der Viertligist rang Vorjahresfinalist Leverkusen in einer dramatischen Partie mit 2:1 nach Verlängerung nieder und steht damit zum 1. Mal seit 27 Jahren wieder in der Runde der letzten Acht.

Leverkusens 26. Torschuss sass

Leverkusen hatte die Partie 105 Minuten lang dominiert, danach aber fahrlässig aus der Hand gegeben. Nach 90 Minuten standen 25 Torschüsse der «Werkself» (gegenüber deren 4 von Essen) sowie nicht weniger als 4 Pfostenschüsse zu Buche. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Verlängerung.

Dann endlich – mit dem 26. Torschuss – brachte Leon Bailey den Favoriten in der 105. Minute hochverdient in Führung. Doch in der 2. Hälfte der Verlängerung, Kehl-Gómez war in der Pause ausgewechselt worden, machten Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.) die nächste RWE-Sensation perfekt. Essen hatte zuvor schon Bielefeld (1. Bundesliga) und Düsseldorf (2. Bundesliga) bezwungen.

Ebenfalls für viel Drama sorgte Borussia Dortmund, das sich nur knapp mit 3:2 n.V. gegen Paderborn durchsetze.