Für das Schweizer Nationalteam setzt es im 2. Spiel an der U17-WM in Katar ein 0:0 gegen Südkorea ab.

Die Schweiz bleibt dank der besseren Tordifferenz Leader vor dem punktgleichen Südkorea.

Im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko geht es um die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase.

3 Tage nach dem überzeugenden 4:1 zum Auftakt gegen die Elfenbeinküste hat sich die Schweizer U17-Nati an der WM in Katar gegen Südkorea mit einem 0:0 zufriedengeben müssen. Trotz der Nullnummer hat das Team von Trainer Luigi Pisino vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Montag gegen Mexiko aber weiter sehr gute Aussichten auf das Erreichen der 1/16-Finals. Die Schweiz führt die Gruppe F weiter an. Für die K.o.-Phase qualifizieren sich neben den ersten 2 auch die besten 8 Gruppendritten.

Schweizer Chancen vor der Pause

Mit dem 0:0 gegen die im ersten Spiel ebenfalls siegreichen Südkoreaner wahrte die SFV-Auswahl in der U17-Altersklasse ihre Ungeschlagenheit an Weltmeisterschaften – im 9. WM-Spiel überhaupt gab es aber erstmals keinen Sieg zu bejubeln. Und ein Vollerfolg wäre gegen Südkorea im Bereich des Möglichen gewesen.

Gerade gegen Ende der ersten Halbzeit schnupperten die Schweizer 2 Mal innert 6 Minuten an der Führung. Erst vergab Stürmer Nevio Scherrer nach starker Vorlage des auffälligen Mladen Mijajlovic aus bester Position (37.), dann kam Freiburg-Legionär Mijajlovic selbst nicht am wachsamen Südkorea-Goalie Do-Hun Park vorbei (43.).

Videobeweis nach Foul in Südkoreas Strafraum

Kurz nach der Pause sorgte eine Aktion im Strafraum Südkoreas für Aufregung. Scherrer wurde im Luftzweikampf mit Hui-Seop Jung in den Rücken gestossen und fiel im Strafraum zu Boden. Der kanadische Schiedsricher Filip Dujic schaute sich die Szene kurz am Bildschirm an und entschied dann auf «kein Foul» (48.).

Einen Schreckmoment mussten wenig später auch die Schweizer überstehen. Der wirblige Ye-Geon Kim tankte sich auf der linken Seite durch und war mit seiner Hereingabe beinahe erfolgreich. Nati-Goalie Théodore Pizarro konnte den Ball im Nachfassen kurz vor der Linie aber festhalten (50.). In der Folge verzeichneten beide Teams Chancen auf den Sieg, Tore wollten jedoch keine fallen.

Zumindest ein Tor gab es im anderen Spiel der Gruppe F, in dem sich Mexiko mit 1:0 gegen die Elfenbeinküste durchsetzte.

Titelverteidiger droht frühes Out

Die deutsche U17-Auswahl muss um das Weiterkommen bangen. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Kolumbien kamen die Deutschen auch gegen Nordkorea nicht über ein 1:1 hinaus. Damit stehen sie auf ihrer Mission Titelverteidigung bereits zum Vorrundenabschluss gegen El Salvador am Montag unter Druck.