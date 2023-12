25 % an Premier-League-Klub

Legende: Seine Rolle bei Manchester United wird noch entscheidender «Als Junge aus der Region und lebenslanger Anhänger des Klubs bin ich sehr glücklich, dass wir eine Vereinbarung mit dem Vorstand gefunden haben», lässt sich Jim Ratcliffe zitieren. imago images/PA Images/Peter Byrnex

Manchester United teilte an Heiligabend mit, dass Jim Ratcliffe weitere 300 Millionen Dollar (umgerechnet 257 Mio. Franken) in das Old-Trafford-Stadion des sportlich kriselnden Klubs investieren wird. Neu gehört dem 71-jährigen britischen Ingenieur der englische Rekordmeister bis zu einem Viertel. Für all seine Anteile soll er umgerechnet mehr als 1,1 Milliarden Franken aufwerfen, wie der Sender BBC schätzt. Im Gegenzug für seine Aufwendungen übernehmen Ratcliffe und seine Firma die Verantwortung für die sportlichen Belange.

Mehrheitsbesitzer bleibt die bei vielen Fans unbeliebte Glazer-Familie aus den USA. Zuletzt hatte der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani sein Angebot zum kompletten Kauf des Vereins zurückgezogen.

Das Portfolio wächst an

Ratcliffe besitzt schon den Super-League-Klub Lausanne-Sport und den französischen Erstligisten Nizza. Zudem ist er für Ineos im Radsport engagiert, mischt im Segeln, in der Formel 1 und im Rugby mit.

