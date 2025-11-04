Der Schweiz gelingt an der U17-WM in Katar ein Auftakt nach Mass.

Die Equipe von Trainer Luigi Pisino schlägt in der Gruppe F die Elfenbeinküste mit 4:1.

Damit ist die Nati auf bestem Weg in die K.o.-Phase.

Im Herbst 2009 hatte letztmals eine Schweizer Equipe an einer U17-WM teilgenommen. Damals in Nigeria stürmten Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Co. sensationell zum Weltmeistertitel und bescherten dem SFV einen der grössten Erfolge seiner Geschichte. 16 Jahre später ist die Schweiz zurück an der U17-WM – und legte am Dienstag einen Auftakt nach Mass hin.

In Doha feierten die sehr effizienten Schweizer in der Gruppe F einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste. In der 12. Minute fasste sich Captain Gil Zufferey aus knapp 30 m ein Herz und traf in die rechte untere Ecke. Der Schuss schien nicht unhaltbar.

Wenige Minuten vor der Pause legte die Nati nach. Adrien Llukes traf per Penalty-Nachschuss, nachdem sein Versuch vom Punkt abgewehrt worden war. Nach der Pause kontrollierte die Schweiz die Partie und erhöhte durch Tore von Giacomo Koloto (52.) und des auffälligen Jill Stiel vom FCZ-Nachwuchs (67.) auf 4:0. Der Ehrentreffer der Elfenbeinküste fiel in der 81. Minute.

Der nächste Gegner heisst Südkorea

Weil die U17-WM in diesem Jahr erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird und es nach der Gruppenphase mit den Sechzehntelfinals weitergeht, ist die Schweiz nach diesem Sieg auf bestem Weg in die K.o.-Phase. Die jeweils besten beiden Equipen der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die nächste Phase.

Für die Schweiz geht es am Freitag gegen Südkorea weiter. Die Elf aus Ostasien startete mit einem 2:1 gegen Mexiko ebenfalls erfolgreich ins Turnier.