Legende: Auch in Georgia wird gespielt In Atlanta fand das Eröffnungsspiel der Copa America statt. Keystone/Erik S. Lesser

Wo wird gespielt?

Die 34 Partien werden in 14 Stadien ausgetragen. Die Spielorte wurden geographisch fast gleichmässig verteilt: 5 im Osten, 5 im Zentrum und 4 im Westen der USA.

Wann wird gespielt?

Das Eröffnungsspiel fand am 20. Juni (Lokalzeit) in Atlanta statt. Der Final wird am 14. Juli (Lokalzeit) in Miami ausgetragen. Das Endspiel wird 5 Stunden nach dem EM-Final in Berlin angepfiffen.

Wer ist dabei?

16 Teams, verteilt auf 4 Gruppen, nehmen am Turnier teil. Südamerika stellt mit 10 Equipen die meisten Teilnehmer. Dazu kommen Kanada, Gastgeber USA, Jamaica, Mexiko, Costa Rica und Panama.

Wer sind die Favoriten?

Es ist wie eigentlich immer bei der Copa America: Die grossen Favoriten sind Titelverteidiger Argentinien und Brasilien. Die besten Aussenseiterchancen besitzt Uruguay.

01:22 Video Archiv: Argentinien gewinnt gegen Brasilien den letzten Copa-Final Aus Tagesschau vom 11.07.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Sind Super-League-Spieler dabei?

Von den 415 gemeldeten Spielern ist einer in der Schweiz tätig. Es ist Boliviens Mittelfeldmann Boris Céspedes. Der langjährige Servette-Akteur, der einst für die Schweizer U19-Nati auflief, steht bei Yverdon-Sport unter Vertrag.