Legende: Der nächste grosse Titel in seinem Karriere-Herbst? Der bald 37-jährige Lionel Messi ist mit Argentinien Hauptanwärter auf den Titel bei der Copa America. Imago/USA Today Network

Lionel Messi und die Albiceleste – das war lange Zeit keine Liebesbeziehung. Mit Barcelona holte der Zauber-Dribbler Pokal um Pokal und sahnte individuelle Auszeichnungen en masse ab. Doch mit Argentinien endeten die grossen Turniere immer wieder enttäuschend.

Das führte so weit, dass Messi 2016 aus der Nationalelf zurücktrat. Doch der Superstar entschied sich wenige Monate später um und kehrte zurück. 2021 dann endlich der grosse Sieg: Bei der Copa in Brasilien schlug man den Erzrivalen im Final und holte nach 28 Jahren wieder den Titel. Ein Jahr später wurden Argentinien und Messi in Katar zum 3. Mal Weltmeister.

06:03 Video Archiv: Argentinien kürt sich in Katar zum Weltmeister Aus Tagesschau vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 3 Sekunden.

Final vor Messis Haustüre

Bei der 48. Copa America bietet sich Argentinien die Chance, als 1. Team überhaupt den Hattrick Copa–WM–Copa zu schaffen. Die Equipe von Erfolgscoach Lionel Scaloni ist in den USA der Topfavorit. Für Messi, der am Montag 37-jährig wird, wäre ein weiterer Triumph doppelt speziell. Denn das Endspiel am 14. Juli (Lokalzeit) findet in Miami Gardens statt – unweit von Miami, Messis sportlicher Heimat.