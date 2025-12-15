Österreich ist endlich mal wieder an einer WM. Die Vorfreude im Land treibt dabei seltsame Blüten.

Legende: «A gmahde Wiesn» steht in Österreich für etwas, das nicht mehr schiefgehen kann. Oder jetzt halt auch für einen Raumduft, der dem geneigten Fan Stadionatmosphäre ins Heim zaubert. Keystone/oefb.at

Österreichs Nationalteam beschenkt sich und die Fans zur WM-Teilnahme 2026 mit einem besonderen Geruchsgenuss. Der Raumduft namens «A gmahde Wiesn» sei «tatsächlich aus den Originalrasen der WM-Qualifikationsspiele extrahiert» worden. Ein Spray, «der nach Fussballgeschichte riecht».

Die 100 ml fassenden Fläschchen kosten in Anlehnung an das Gründungsjahr des ÖFB 19,04 Euro, die erste Auflage von 100 Stück war Medien zufolge binnen Stunden vergriffen. Deshalb wurden nun 500 weitere geordert. Der Erlös kommt dem eigenen Fussballnachwuchs zugute.

«Das hier ist nicht bloss ein Duft», schrieb der ÖFB in seinem Internet-Shop, «es ist die Essenz eines magischen ‹Wir schaffen das›-Moments. Ein olfaktorischer Sprint über 90 Minuten purer Emotion.»

Seit 1998 nicht mehr dabei

Österreich hatte sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM qualifiziert. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in Gruppe J auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Neuling Jordanien.