Fabian Frei stösst ab der kommenden Saison 2025/26 zum Fussball-Expertenteam von SRF Sport. Der Frauenfelder stand in seinen 18 Profijahren in der Super League, der Bundesliga und der Champions League im Einsatz. Zudem trug er 24-mal das Trikot des Schweizer Nationalteams.

Nach 18 Jahren im Profifussball ist Schluss: Im Sommer beendet mit Fabian Frei eine prägende Figur des Schweizer Fussballs seine Karriere. Von der sportlichen Bildfläche verschwinden wird der 36-Jährige jedoch nicht. Ab der kommenden Saison 2025/26 wird Frei Teil des Fussball-Expertenteams von SRF Sport.

Schon früher Spass an Studiobesuchen

«Studiobesuche und Interviews haben mir schon während meiner Aktivkarriere viel Spass gemacht. Deshalb freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe und gehe mit viel Energie an die Sache heran», sagt Frei. Der dreifache Familienvater wird ab der kommenden Saison sowohl bei Super-League-Übertragungen und an Cup-Wochenenden als auch an einzelnen Europacup-Abenden zum Einsatz kommen.

«Mein Ziel ist, dass die Leute sagen: ‹Es hat heute Spass gemacht zuzuschauen, die Experten konnten mir etwas zeigen, dass ich nicht gesehen habe›», so der gebürtige Thurgauer.

Legende: Vom Fussballplatz ins Fernsehstudio Fabian Frei. SRF

Super-League-Rekordspieler, 24 Auftritte im Nati-Dress

Fünf Schweizer Meistertitel und drei Cupsiege sowie der Vize-Europameistertitel mit der U21-Nationalmannschaft schmücken den Palmarès des Frauenfelders. Zudem stand er für das Schweizer Nationalteam an je einer Welt- und Europameisterschaft und an den Olympischen Spielen 2012 in London auf dem Feld.

Sein Debüt in der Nati feierte Frei als 22-Jähriger im Oktober 2011 unter Ottmar Hitzfeld bei der 0:2-Niederlage in Wales. Seinen 24. und letzten Einsatz absolvierte Frei an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Brasilien.

Im Klubfussball lief der langjährige Leistungsträger des FC Basel für St. Gallen, den FCB und aktuell Winterthur bislang 471-mal in der Super League auf – und ist damit Rekordspieler. Dazu kommen unter anderem 53 Einsätze in der Deutschen Bundesliga und 115 Partien im Europacup, davon 38 in der Champions League.

«Mit seinem umfangreichen, vielfältigen Erfahrungsschatz aus den grossen Fussball-Wettbewerben ist Fabian eine enorme Bereicherung für unser Expertenteam», sagt Reto Gafner, im Bereich Live Sport SRF verantwortlich für die Fussballberichterstattung. Frei ergänzt die bestehende Fussball-Expertenequipe von SRF Sport.