Afrika Cup Ägypten zittert sich in den Viertelfinal

Die ägyptische Nationalmannschaft hat beim Afrika Cup mit viel Mühe den Viertelfinal erreicht.

05.01.2026, 19:56

Vier Fussballspieler in roten Trikots feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Bejubeln den Führungstreffer Ägypten-Star Mohamed Salah (r.) und Torschütze Marwan Attia (Nr. 19). Keystone/Mosa'ab Elshamy

Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah gewann im Achtelfinal gegen Underdog Benin (mit GC-Mittelfeldspieler Imourane Hassane in der Startformation) glanzlos mit 3:1 nach Verlängerung.

Marwan Attia (Al Ahly) brachte den haushohen Favoriten im marokkanischen Agadir mit einem Traumtor in Führung (69.). Benins Joker Jodel Dossou erzielte den Ausgleich und sorgte für die Verlängerung (83.), in der Attias Klubkollege Yasser Ibrahim (97.) und Salah (120.+4) den Turnier-Mitfavoriten schliesslich zum schmeichelhaften Sieg schossen.

In der Runde der besten acht trifft Ägypten nun auf Titelverteidiger Elfenbeinküste oder Burkina Faso. Die beiden Teams bestreiten ihren Achtelfinal am Dienstagabend.

Afrika Cup

