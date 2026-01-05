Die Ägypter haben beim Afrika Cup mit viel Mühe den Viertelfinal erreicht. Keine Probleme bekundete Nigeria.

Legende: Bejubeln den Führungstreffer Ägypten-Star Mohamed Salah (r.) und Torschütze Marwan Attia (Nr. 19). Keystone/Mosa'ab Elshamy

Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah gewann im Achtelfinal gegen Underdog Benin (mit GC-Mittelfeldspieler Imourane Hassane in der Startformation) glanzlos mit 3:1 nach Verlängerung.

Marwan Attia (Al Ahly) brachte den haushohen Favoriten im marokkanischen Agadir mit einem Traumtor in Führung (69.). Benins Joker Jodel Dossou erzielte den Ausgleich und sorgte für die Verlängerung (83.), in der Attias Klubkollege Yasser Ibrahim (97.) und Salah (120.+4) den Turnier-Mitfavoriten schliesslich zum schmeichelhaften Sieg schossen.

In der Runde der besten 8 trifft Ägypten nun auf Titelverteidiger Elfenbeinküste oder Burkina Faso. Die beiden Teams bestreiten ihren Achtelfinal am Dienstagabend.

Offensives Nigeria-Trio überlegen

Mühelos in die nächste Runde spaziert ist Nigeria. Die «Super Eagles» bezwangen Aussenseiter Mosambik mit 4:0. Die namhafte Offensive um Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atalanta) und Akor Adams (Sevilla) sorgte dabei im Alleingang für die Musik.

Osimhen traf doppelt (25./47.), davor und danach waren Lookman und Adams erfolgreich. Die beiden Letztgenannten teilten sich zudem alle 4 Assists untereinander auf.

Nigeria wird seinen nächsten Gegner ebenfalls am Dienstag erfahren: Es messen sich Algerien und die DR Kongo.

Afrika Cup