Die Algerier (1:0 n.V. gegen DR Kongo) und die Elfenbeinküste (3:0 gegen Burkina Faso) sichern sich die letzten Viertelfinal-Tickets am Afrika Cup.

Algerien und Elfenbeinküste stehen unter den besten Acht

Legende: Darf sich mit Algerien über den Viertelfinal-Einzug freuen Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic. Getty/Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi

Algerien steht am Afrika Cup in Marokko in den Viertelfinals. Die Nordafrikaner mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie bezwangen im Achtelfinal die DR Kongo mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Adil Boulbina kurz vor dem Ende der Verlängerung. Nun wartet Nigeria.

Titelverteidiger Elfenbeinküste bekundete in seinem Achtelfinal weniger Mühe und bezwang Burkina Faso mit 3:0. Unter anderem trafen die Bundesliga-Legionäre Yan Diomande (Leipzig) und Bazoumana Touré (Hoffenheim). Nächster Gegner ist Ägypten.

In den anderen beiden Viertelfinals trifft Mali auf den Senegal, Kamerun kriegt es mit Gastgeber und Titelfavorit Marokko zu tun.

Afrika Cup