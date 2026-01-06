Algerien steht am Afrika Cup in Marokko in den Viertelfinals. Die Nordafrikaner mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie bezwangen im Achtelfinal die DR Kongo mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Adil Boulbina kurz vor dem Ende der Verlängerung. Nun wartet Nigeria.
Titelverteidiger Elfenbeinküste bekundete in seinem Achtelfinal weniger Mühe und bezwang Burkina Faso mit 3:0. Unter anderem trafen die Bundesliga-Legionäre Yan Diomande (Leipzig) und Bazoumana Touré (Hoffenheim). Nächster Gegner ist Ägypten.
In den anderen beiden Viertelfinals trifft Mali auf den Senegal, Kamerun kriegt es mit Gastgeber und Titelfavorit Marokko zu tun.