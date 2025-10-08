Der portugiesische Superstar, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, ist als erster Fussballer Milliardär geworden.

Legende: Verdient sich in der Wüste eine goldige Nase Cristiano Ronaldo. imago images/MB Media Solutions

Cristiano Ronaldo ist als erster Fussballspieler in den «Bloomberg Billionaire Index» aufgenommen worden. Dies berichtete das Finanzinstitut, welches das Vermögen des portugiesischen Stars auf 1,4 Milliarden Dollar schätzt, was umgerechnet 1,1 Milliarden Franken entspricht.

Ein weiterer Schub für Ronaldos Vermögen kam durch die Vertragsverlängerung mit Al-Nassr, die im Juni letzten Jahres unterzeichnet wurde, zustande: Der neue Kontrakt soll dem 40-Jährigen über 400 Millionen Dollar in die Taschen gespült haben. Ausserdem besitzt er lukrative Sponsorenverträgen mit beispielsweise Armani und Nike.

2023 ab in die Wüste

Ronaldo wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf der portugiesischen Insel Madeira auf. 2003 wurde Sporting Lissabon auf ihn aufmerksam. Von dort aus eroberte der fünffache Gewinner des «Ballon d'Or» die Fussballwelt. Er spielte für Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und erneut ManUnited, ehe er 2023 in die Wüste zu Al-Nassr wechselte. Mit Portugal wurde er 2016 Europameister.