Legende: Grosse Sorge Fussballfans halten vor dem Albert-Einstein-Spital von Sao Paulo, in dem Pelé behandelt wird, Wache. Keystone/EPA/ ISAAC FONTANA

Um Pelés Gesundheitszustand steht es offenbar nicht so schlecht, wie zunächst befürchtet wurde. In einem TV-Interview haben sich am Sonntagabend Familienangehörige der 82-jährigen Fussball-Legende aus Brasilien zu Wort gemeldet.

«Er ist krank, er ist alt. Aber sobald es ihm besser geht, wird er wieder nach Hause gehen», sagte Pelés in den USA lebende Tochter Kely Nascimento dem Sender TV Globo. Ihre Schwester Flavia Nascimento ergänzte: «Es ist sehr unfair, wenn Leute sagen, dass er am Ende seines Lebens ist. Leute, das stimmt nicht. Glaubt uns.» Ihr Vater befinde sich nicht auf der Intensivstation des Albert-Einstein-Spitals in Sao Paulo, sondern in einem normalen Krankenzimmer.

Die Zeitung Folha de Sao Paulo hatte zuvor berichtet, Pelé erhalte Palliativpflege, weil er nicht mehr auf die Chemotherapie gegen seine Krebserkrankung anspreche. Im September vergangenen Jahres war dem dreifachen Weltmeister ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten.