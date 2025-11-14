Bei der Präsentation seines Buches zum «Kuss-Skandal» gerät Luis Rubiales unter Beschuss. Der Aggressor ist sein Onkel.

Legende: Seine Buchpräsentation verlief nicht ohne Zwischenfall Luis Rubiales. Imago Images/Europa Press/Francisco Guerra

Wie in einem von spanischen Medien verbreiteten Video zu sehen ist, warf ein Unbekannter am Donnerstag mehrere Eier auf Luis Rubiales. Während das erste Ei den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten klar verfehlte, traf das zweite Rubiales beim Wegdrehen am Rücken.

Mehrere Menschen hinderten den 48-Jährigen dann daran, auf den Aggressor loszugehen. Später stellte sich heraus, dass es sich beim Angreifer um einen Onkel von Rubiales handelt. «Ich hatte Glück, dass sie mich aufgehalten haben, denn ich wusste nicht, ob er bewaffnet war», zitierte die spanische Sportzeitung AS Rubiales.

Rubiales wettert Verschwörung

Rubiales hatte am 20. August 2023 im Rahmen der Siegerehrung nach dem WM-Titel der Spanierinnen Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Im Februar 2025 wurde er wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe und einem Kontaktverbot zu Hermoso verurteilt.

In seinem Buch «Matar a Rubiales» (Rubiales töten) legt er seine Version des Kusses dar und prangert eine mediale und politische Verschwörung gegen seine Person an.