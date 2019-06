Am Montag startet in Paris die Fifa-Kongress-Woche. Haupttraktandum ist die erwartete Wiederwahl von Chef Gianni Infantino.

Die Fifa tagt in Paris

Legende: Kann relaxt antreten Gianni Infantino ist kaum von der Fifa-Spitze zu verdrängen. Keystone

Am Montag kommt in der französischen Metropole das Fifa-Council im Expo Palais zusammen. Am Tag darauf tagen traditionell die 6 Konföderationen separat, um mögliche kollektive Entscheidungen zu beraten.

Unerwartet schon vor den Sitzungen vom Tisch ist die von Gianni Infantino erhoffte Aufstockung der WM-Teilnehmer 2022 in Katar von 32 auf 48 Teams.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Keine Erhöhung WM 2022 doch nicht mit 48 Teams

Nach dem Vorgeplänkel mit vornehmlich Formalitäten erfährt die Hauptversammlung des weltweit wichtigsten Sport-Gremiums am Mittwoch ihren Höhepunkt. Es steht Infantinos Wiederwahl an.

Nur in Europa umstritten

Der Walliser will nach seiner überraschenden Kür im Jahr 2016 als Nachfolger von Joseph Blatter nun erstmals eine komplette 4-jährige Amtszeit antreten. Einen Gegenkandidaten hat er nicht.

Stimmzusagen besitzt der 49-Jährige aus Afrika, Asien und Nord- wie Südamerika. Einzig in Europa, wo Infantinos Führungsstil und Wettbewerbsexpansion kritisch gesehen werden, könnte es Gegenstimmen oder Enthaltungen geben. Diese hätten höchstens symbolische Relevanz.