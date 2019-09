Ein Sieg war die Vorgabe für Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer. Es resultierte eine Gala mit Protagonist Zlatan Ibrahimovic.

Legende: Völlig losgelöst Zlatan Ibrahimovic war mit drei Treffern die überragende Figur bei der Galaxy. imago images

Mit einem 7:2-Kantersieg vor Heimpublikum gegen Sporting Kansas City hat Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Fussball-Liga seine Playoff-Hoffnungen mit Vehemenz am Leben erhalten. Es war dies für den Ex-Meister der erste Vollerfolg nach zuletzt 4 sieglosen Partien. Das Team um Zlatan Ibrahimovic lauert aktuell auf dem 5. Tabellenrang in der Western Conference.

Der 37-jährige Altstar lief beim jüngsten Erfolgserlebnis zur Bestform auf – er glänzte mit 3 Treffern:

32. Minute: Ibrahimovic korrigiert den Fehlstart und erzielt den 1:1-Ausgleich. Dabei ist er nach einem von ihm vergebenen Elfmeter im Nachschuss erfolgreich.

51. Minute: Mit einem Linksschuss zum Ersten stellt der Schwede auf 3:1.

85. Minute: Der gut aufgelegte Ibrahimovic zieht erneut links ab und schraubt das Skore auf 7:1.

Mit dem Hattrick stellte der Goalgetter eine Klub-Bestmarke auf. Er steht nun bei 26 Saisontoren und löste den bisherigen Rekordhalter Carlos Ruiz (25 Treffer im 2002) ab. Es war dies Ibrahimovics 2. Triplette im laufenden Jahr.