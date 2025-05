Legende: Riesige Erwartungen Carlo Ancelotti ist mit Brasilien zum Erfolg verdammt. Getty Images/Julian Finney

Carlo Ancelotti war schon mal hautnah dabei, als Brasilien Weltmeister wurde. Beim ikonischen Elfmeter-Fehlschuss von Roberto Baggio im WM-Final 1994 litt er als Co-Trainer von Arrigo Sacchi mit – und er stürzte mit ganz Italien ins Tal der Tränen. 2026 soll er auf der Seite der Sieger stehen: wieder beim WM-Final, wieder in den USA. Als Erlöser der Seleção.

Dem betörenden Lobgesang des brasilianischen Fussball-Verbandes war der 65-Jährige nach zweieinhalb langen Jahren des Werbens erlegen. «Finalmente», endlich, jubelte der grosse Romario, der seinen Elfmeter in besagtem Final verwandelt hatte. «Viel Glück», schob er hinterher.

Wir haben noch die Besten der Welt, Vinicius Junior, Raphinha, aber wir durchleben ein strukturelles Führungsproblem im Verband, das sich auf das Team niederschlägt.

2026 in den USA, Kanada und Mexiko liegt Brasiliens letzter WM-Triumph mal wieder 24 Jahre zurück. Wie schon 1994, als Romario mit 5 Turniertoren zum Helden wurde. «Ich bin sicher, dass er unseren Fussball umkrempeln wird», sagte der heute 59-Jährige bereits im Vorfeld von Ancelottis Verpflichtung. Ronaldo, als Torschützenkönig verantwortlich für den bisher letzten Titel 2002, urteilte: «Wir haben noch die Besten der Welt, Vinicius Junior, Raphinha, aber wir durchleben ein strukturelles Führungsproblem im Verband, das sich auf das Team niederschlägt.»

Legende: Niederlage im WM-Final 1994 Carlo Ancelotti (ganz rechts) war damals Assistent von Italiens Nationaltrainer Arrigo Sacchi. Getty Images/Alessandro Sabattini

Zwielichtige Umstände im Verband

Noch in der Vorwoche machte in Brasiliens Medien die Kunde die Runde, dass Ancelotti eine renommierte Anwaltskanzlei in Rio de Janeiro beauftragt hatte, ein Auge auf die prekäre Lage des gerade unter zwielichtigen Umständen wiedergewählten CBF-Präsidenten Ednaldo Rodrigues zu werfen.

Dass Rodrigues ausgerechnet wenige Stunden vor einer Gerichtsanhörung, die seine Rechtmässigkeit als CBF-Boss infrage stellen könnte, die Einigung mit dem Italiener im Alleingang verkündete, ist sicher Thema für die nächsten Tage und Wochen. Real hat sich noch gar nicht geäussert.

Ancelottis Arbeit hat bereits begonnen

Fakt ist: Um 10:53 Uhr Ortszeit stand es am Montag offiziell auf der CBF-Homepage, die daraufhin unter der Masse der Zugriffe zusammenbrach. Ancelotti hat den neuen Job längst angetreten, ein lockeres Telefonat mit Neymar geführt, das Comeback seines «Schülers» Casemiro eingeleitet. Am Mittwoch bekommt der erste ausländische Trainer Brasiliens Besuch von den Seleção-Managern Rodrigo Caetano und Juan. Der Kader für die nächsten WM-Qualifikationsspiele muss nominiert werden.

Ancelotti wird dann in einem Luxus-Apartment unter dem Zuckerhut wohnen, mit einem gepanzerten Auto in der Garage und einem Privatjet, jederzeit startklar. Dazu 10 Millionen Euro für die Zeit bis zur WM – plus 5 Millionen beim Finalsieg. Er hat ja schon live gesehen, was dann los ist.