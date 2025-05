Legende: Auf zu neuen Ufern Carlo Ancelotti zieht es von Real Madrid zur «Seleção». IMAGO / Pressinphoto

Trainer Carlo Ancelotti beendet nach der Meisterschaft vorzeitig sein Engagement bei Real Madrid.

Der 65-jährige Italiener übernimmt die brasilianische Nationalmannschaft.

Als Nachfolger für Ancelotti befindet sich Leverkusen-Trainer Xabi Alonso in der Pole Position.

Er gehört seit über 2 Dekaden zu den prägendsten Figuren im Klub-Fussball, nun will er seine Expertise auf Länderebene einbringen: Carlo Ancelotti wird Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft. Dies gab der brasilianische Verband (CBF) am Montagnachmittag bekannt.

Noch bis am 25. Mai bei Real – am Tag danach Brasilien-Coach

Ancelottis Kontrakt bei Real läuft noch bis zur letzten Runde in der spanischen Meisterschaft am 25. Mai. Bereits am Tag danach übernimmt er offiziell das Amt als Brasilien-Coach. Der Vertrag läuft mindestens bis und mit der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Das Ziel: Brasilien zum 6. Weltmeistertitel führen – und damit eine 24-jährige Durststrecke beenden.

Euphorischer Verband

«Carlo Ancelotti als Trainer nach Brasilien zu holen, ist mehr als ein strategischer Schritt. Es ist ein Statement an die Welt, dass wir entschlossen sind, den obersten Platz auf dem Podium zurückzuerobern» – also Weltmeister zu werden, teilte der CBF mit. «Er ist der grösste Trainer der Geschichte und leitet nun die grösste Auswahl-Mannschaft der Welt. Gemeinsam werden wir neue, glorreiche Kapitel für den brasilianischen Fussball schreiben.»

Legendenstatus in Madrid

Der vorzeitige Abgang von Ancelotti bei Real Madrid hatte sich abgezeichnet: Die «Königlichen» vermochten in dieser Saison weder spielerisch noch ergebnistechnisch zu überzeugen. Es droht eine Saison ohne grossen Titel – umso mehr nach der jüngsten Clasico-Niederlage gegen Barcelona am Sonntag.

Dennoch geht Ancelotti als Ikone. Er bejubelte in seinen 6 Jahren 3 Champions-League-Titel, darunter «La Decima». Insgesamt gewann er mit den «Blancos» 15 Trophäen – Klub-Rekord!

Als Ancelotti-Ersatz wird Leverkusen-Trainer und Ex-Real-Spieler Xabi Alonso gehandelt.