Die Organisatoren des Afrika Cups gestatten Zuschauern kostenlosen Eintritt in die Stadien nach Anpfiff der Partien.

Legende: Stadion füllt sich nach Anpfiff der Partie So war es beispielsweise bei der Partie zwischen DR Kongo und Benin der Fall. imago images/Didier Lefa Studio

Das Spiel zwischen Kamerun und Gabun hatte vor fast leeren Rängen begonnen, trotz des unaufhörlichen Regens füllte sich das Stadion im Laufe der ersten Halbzeit aber deutlich. Die offizielle Zuschauerzahl wurde später mit 35'200 angegeben.

Ähnliche Szenen hatten sich bei zahlreichen Partien in den ersten Tagen des Wettbewerbs abgespielt, was teilweise für Verwirrung bei den Zuschauerzahlen gesorgt hat. So waren beim Spiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Benin zunächst 6703 Fans angegeben worden, später wurde die Zahl auf 13'073 korrigiert.

20 Minuten nach Anpfiff werden die Tore geöffnet

Laut CAF-Quelle öffneten die Organisatoren in Absprache mit dem afrikanischen Verband die Tribünen etwa 20 Minuten nach Spielbeginn, damit die vor dem Stadion versammelten Fans ohne Bezahlung eintreten konnten.

WM 2030 auch in Marokko

Die Auslastung der Stadien beim Afrika Cup ist für die Organisatoren mit Blick auf die WM 2030 von grosser Bedeutung, da Marokko das Turnier gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen wird.

