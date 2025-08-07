Legende: Wie in fussballerischer Vorzeit Szene aus dem Testspiel Betis – Como. Imago/Zuma Press Wire

Ein Testspiel zwischen Betis Sevilla (mit Nati-Spieler Ricardo Rodriguez) und Como ist von einer wüsten Schlägerei zwischen Spielern beider Mannschaften überschattet worden. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kam es in Cadiz beim Stand von 2:0 für die Gäste aus Italien zu einer Rudelbildung.

Mehrere Spieler schlugen mit Fäusten um sich, Auswechselspieler und Trainer mussten das Feld stürmen, um die Schlägerei zu beenden. Laut spanischen Medienberichten standen zwei harte Tacklings des Serie-A-Klubs am Ursprung der erhitzten Gemüter.

«Friendly Fire»

Die Situation eskalierte: Sevillas Pablo Fornals verpasste seinem Gegenspieler Maximo Perrone nach einer Schubserei eine Ohrfeige, Perrone schlug mit der Faust zurück, beide sahen die rote Karte. Ein Video, das in den Sozialen Medien viral ging, zeigte zudem, dass Betis-Stürmer Chucho Hernandez versuchte, einen Como-Spieler zu schlagen. Er traf dabei jedoch seinen eigenen Mitspieler Natan mitten im Gesicht.

Die Partie wurde dennoch fortgesetzt. Como gewann am Ende mit 3:2.