Legende: Erzielte seinen 25. Saisontreffer in der Premier League Erling Haaland. Keystone/AP/Dave Thompson

Premier League: ManCity überholt Arsenal

Erstmals seit dem 7. Spieltag heisst der Tabellenführer in der Premier League nicht mehr Arsenal. Nach dem Sieg im Direktduell am Wochenende gewann Manchester City auch das Nachtragsspiel bei Burnley und liegt nach dem knappen 1:0 nun vor den punktgleichen Londonern. Erling Haaland traf bereits in der 5. Minute. Burnley steht als zweiter Absteiger neben Wolverhampton fest.

Ligue 1: PSG schlägt Nantes locker

Eine Doublette von Khvicha Kvaratskhelia (13./57.) ebnete den Parisern den Weg zum 3:0-Heimsieg im Nachtragsspiel gegen das abstiegsgefährdete Nantes. Der Leader kam im Schongang zum 21. Sieg in der Meisterschaft 2025/26 und liegt nun 4 Punkte vor Lens.

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