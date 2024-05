Aufatmen aus Nati-Sicht: Die Schweizer Offensivkraft Xherdan Shaqiri kann gegen New England wieder eingewechselt werden.

Fussball in der MLS

Legende: Die Blessur ist auskuriert Xherdan Shaqiri kann mit Chicago wieder auf dem Rasen dabei sein. imago images/Melissa Tamez

Nach seiner vor 2 Wochen zugezogenen Verletzung ist Xherdan Shaqiri in der Major League Soccer (MLS) zurück im Spielbetrieb.

Der Chicago Söldner wurde gegen New England in der 65. Minute eingewechselt, konnte die 0:1-Heimniederlage seiner Farben jedoch nicht verhindern. Kurz vor Shaqiris Eingriff in den Match war der entscheidende Treffer zugunsten des Tabellenletzten gefallen.

Der 32-jährige Schweizer stemmte sich mit seinen Teamkollegen gegen die Pleite, doch Zählbares sprang nicht heraus. Mit nur 2 Siegen aus den ersten 11 Spielen liegt der Fire FC in der Eastern Conference auf dem enttäuschenden 13. Platz.

Messi stellt einmal mehr alle in den Schatten

Angeführt wird die Tabelle von Inter Miami, das gegen die New York Red Bulls einen 6:2-Kantersieg feierte. Überragender Spieler war einmal mehr Lionel Messi, der gleich zwei MLS-Rekorde brach.