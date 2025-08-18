Legende: Spielt neu am Mittelmeer statt am Rhein Kevin Carlos. Benjamin Faes/freshfocus

Nizza statt Basel: Carlos nach einem Jahr wieder weg

FCB-Stürmer Kevin Carlos wechselt nach Frankreich zum OGC Nice. Der 24-jährige Spanier, der im August 2024 von Yverdon zum FC Basel stiess, zieht es laut Klub-Angaben «auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin» ans Mittelmeer. Der FCB hatte am letzten Dienstag mit dem Zuzug von Moritz Broschinski auf den Abgang des Stürmers vorgegriffen. Carlos erzielte in 40 Partien für den Doublegewinner 15 Treffer.

Kospo wechselt die Seiten

Der Schweizer Junioren-Internationale Eman Kospo spielt künftig für das Nationalteam von Bosnien-Herzegowina. Dies gab der 18-Jährige am Montag via Instagram bekannt. Kospo gilt als grosses Abwehrtalent und gewann in der letzten Saison mit der U19-Auswahl von Barcelona die Youth League. Diesen Sommer wechselte der ehemalige GC-Junior zur AC Fiorentina, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Für die Schweizer Nachwuchs-Auswahlen bestritt Kospo insgesamt 30 Länderspiele. Nun steht der gebürtige Aargauer bereits im Aufgebot Bosniens für die anstehenden Partien in der WM-Qualifikation.

Legende: Bosnien-Herzegowina statt Schweiz Eman Kospo wird in Zukunft nicht (mehr) das Nati-Trikot tragen. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Crivelli zu Sepahan

Dass Enzo Crivelli Servette verlässt, war schon länger klar. Der Stürmer liess seinen Vertrag nach drei Jahren am Genfersee nicht verlängern und war seit dem 1. Juli vereinslos. Nun ist der Franzose auf der Suche nach einem neuen Klub fündig geworden. Der 30-Jährige wechselt in die iranische Persian Gulf Pro League zum Sepahan FC, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Der Klub aus der Stadt Isfahan beendete die letzte Saison auf dem 2. Platz.

Seferovic wechselt erneut

Der seit zwei Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielende Haris Seferovic wechselt innerhalb der Liga zum zweiten Mal den Klub. Der 33-jährige Stürmer, der für die Schweiz 93 Länderspiele bestritten hat, spielt künftig für den von Andrea Pirlo trainierten und in Dubai beheimateten Zweitligisten United FC, wie der Klub vermeldet. Zuvor hat Seferovic im Nahen Osten schon für Al Wasl und Al Nasr gespielt.

Sigua leihweise zu Lausanne

Der 20-jährige Georgier Gabriel Sigua wechselt leihweise für eine Saison von Basel zum FC Lausanne-Sport. Der im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbare Rechtsfuss soll im Waadtland zu mehr Spielpraxis kommen und seine Entwicklung so positiv beeinflussen. Lausanne besitzt keine Kaufoption.