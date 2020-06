Legende: Glänzte zuletzt gegen Frankfurt Kevin Bua erzielte im EL-Achtelfinal-Hinspiel ein Tor und lieferte eine Vorlage. Keystone

Bua und Basel verlängern Vertrag nicht

Der FC Basel und Kevin Bua gehen getrennte Wege. Dies hat der FCB am Montag kommuniziert. Der am 30. Juni auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Buas 33-minütiger Einsatz im Cup-Viertelfinal gegen Lausanne (3:2 n.V.) ist damit sein letzter Auftritt mit dem FCB-Logo auf der Brust. Wo der 26-jährige Flügelspieler seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen.

Pavlovic zurück in der Super League

Daniel Pavlovic kehrt in die Super League zurück. Nach fünf Saisons in Italien hat der 32-jährige Ostschweizer laut Tessiner Medienberichten beim FC Lugano einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag unterschrieben. Bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen Luzern dürfte Maurizio Jacobacci auf den Linksverteidiger zählen können. Pavlovic, der in der Schweiz schon für die Grasshoppers und Schaffhausen gespielt hat, war zuletzt vereinslos, trainierte aber seit längerem in Lugano. Für Bosnien-Herzegowina bestritt der frühere Schweizer Junioren-Internationale 2017 zwei Länderspiele.

Nielsen bis 2022 Frauen-Nati-Trainer

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und Frauen-A-Nationaltrainer Nils Nielsen setzen ein Zeichen und verlängern den im Dezember 2021 auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022. Den Verbandsverantwortlichen um SFV-Präsident Dominique Blanc war es wichtig, die Kontinuität der Qualität sicherzustellen, die unter Nielsen weitergeführt wurde. «Er hat uns mit seinem Stil, seiner Überzeugungskraft und seiner Hingabe für den Frauenfussball beeindruckt», erklärt Blanc in einem Communiqué.