Der Mittelfeldspieler wechselt per sofort in die USA. Und: Der neue Nationaltrainer von Liechtenstein heisst Helgi Kolvidsson.

Leonardo Bertone, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, setzt seine Karriere in Übersee fort. Der 24-Jährige wechselt zum neu gegründeten FC Cincinnati, der ab der im März beginnenden Saison in der Major League Soccer spielt. Für die Young Boys bestritt Bertone seit 2012 179 Ernstkämpfe und brachte es dabei auf 18 Tore.

Helgi Kolvidsson wird Nachfolger von René Pauritsch. Der 47-jährige Isländer war bis im vergangenen Sommer in seiner Heimat Assistent von Nationalcoach Heimir Hallgrimsson. In seiner Karriere spielte er unter anderem in Österreich für Kärnten und Austria Lustenau sowie in Deutschland in der 2. Bundesliga für Mainz. Als Trainer war er in den gleichen Ländern für Pfullendorf, Austria Lustenau, Wiener Neustadt und Ried tätig.

Gelson Fernandes hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler war im Sommer 2017 an den Main gewechselt.