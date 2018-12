Das Fachmagazin kicker hat Nati-Goalie Yann Sommer zum zweiten Mal in dieser Saison ins Team der Runde gewählt. Der Keeper von Borussia Mönchengladbach, der am Montag seinen 30. Geburtstag feiert, verdiente sich die Nomination dank starker Paraden beim 0:0 am Samstag gegen Hoffenheim.

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam hat die prestigeträchtige Wahl zum Golden Boy 2018 gewonnen. Mit diesem Preis ehrt die italienische Zeitung Tuttosport seit 2003 den besten U21-Spieler Europas. De Ligt ist der erste Verteidiger unter den Geehrten. Der 19-Jährige setzte sich in der Endauswahl gegen Justin Kluivert (AS Rom), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid) und Patrick Cutrone (Milan) durch.

Neuchâtel Xamax leiht Offensivspieler Tunahan Cicek für den Rest der Saison in die Challenge League zum FC Schaffhausen aus. Der 26-jährige schweizerisch-türkische Doppelbürger hatte erst im Sommer von den Munotstädtern zum Schlusslicht der Super League gewechselt. Er kam für die Neuenburger allerdings nur zu 6 Kurzeinsätzen.