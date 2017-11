Fussball-News: Italiens Verbandsboss Tavecchio geht

Der Druck nach der verpassten WM-Teilnahme war zu gross: Der Präsident des italienischen Fussball-Verbandes, Carlo Tavecchio, ist zurückgetreten.

Der 74-jährige Carlo Tavecchio reichte seinen Rücktritt bei einem Verbandstreffen in Rom ein, wie Schiedsrichterchef Marcello Nicchi gegenüber italienischen Medien sagte. Tavecchio war nach dem Out Italiens in der WM-Barrage massiv unter Druck geraten. Nationaltrainer Gian Piero Ventura war bereits letzte Woche gefeuert worden.

Der 59-jährige Waliser Tony Pulis ist als Trainer des Premier-League-Klubs West Bromwich Albion entlassen worden. Der Klub aus der Agglomeration von Birmingham kassierte zuletzt 4 Niederlagen und rutschte auf dne 17. Tabellenrang ab. Interimistisch wird West Bromwich vom bisherigen Assistenten Gary Megson gecoacht.