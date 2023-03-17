Lea Meister blickt durch ihre FCB-Brille auf die Turbulenzen beim FC Zürich. Als Baslerin sehnt sie sich nach Zürcher Reizfiguren wie Katic oder Cabanas und gesteht, dass FCZ-Stürmer Eric Hassli Schuld ist an ihrem Ellenbogen-Tattoo. You’ll never walk alone.

«Sykora Gisler», der Fussball-Podcast von SRF 3-Moderator Tom Gisler und «ZWÖLF»-Chefredaktor Mämä Sykora bietet unterhaltende Gespräche mit Haltung, Herz und einer guten Prise Humor. Zu den beiden Enthusiasten stösst jeweils ein prominenter Gast – der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussballherz ergänzt.

Die beiden Hosts

Mämä Sykora ist Chefredaktor des Fussballmagazins «ZWÖLF». Die Challenge League zieht er jederzeit der Champions League vor. Sykora hat ein Faible für lauffaule Zauberfüsschen. So einen Spielstil pflegte er auch selber in der Zürcher Alternativliga beim ruhmreichen Dynamo Röntgen (1 Meistertitel, 3 Fairplay-Trophäen). Nach zwei Achillessehnenrissen wird ein Nati-Aufgebot immer unwahrscheinlicher.

Tom Gisler ist nicht nur Radiomoderator bei SRF 3, sondern auch gescheiterte Stürmerhoffnung des FC Stäfa. Der nicht-ganz-so-agile Rechtsfuss mit dem Riecher für den linken Pfosten schaffte es nur darum einmal ins Talent-Training von Holland-Legende Johann Neeskens, weil die eigentlichen Talente alle verletzt, verkatert oder im Urlaub waren. Gisler hat wenig Ahnung von Fussball, was ihn aber nicht davon abhält, seine Meinung dezidiert kundzutun.