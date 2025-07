Der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota ist am Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

Legende: Ist am Donnerstag auf tragische Art und Weise gestorben Diogo Jota. Imago Images/Shutterstock

Am Donnerstag hat die Fussball-Welt eine traurige Nachricht erreicht. Diogo Jota ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall in der spanischen Provinz Zamora ums Leben gekommen. Auch sein drei Jahre jüngerer Bruder André Silva, seinerseits Spieler des portugiesischen Zweitligisten Penafiel, ist beim Unglück gestorben.

Das Auto mit den beiden Brüdern kam von der Strasse ab und fing anschliessend Feuer. Nach Angaben von Zeugen, die den Notruf alarmierten, stand das Auto in Flammen, die auch auf die umliegende Vegetation übergriffen.

Hochzeit vor 10 Tagen

Diogo Jota wechselte 2020 innerhalb der Premier League für über 40 Millionen Euro von Wolverhampton zu Liverpool. In 182 Einsätzen für die «Reds» gelangen dem Angreifer 65 Treffer und 26 Vorlagen. Mit Liverpool gewann Jota in der abgelaufenen Saison die Premier League, in früheren Jahren holte er auch den FA Cup und den Liga-Cup.

Erst am 22. Juni heiratete Jota seine langjährige Weggefährtin Rute Cardoso. Jota hinterlässt drei Kinder.