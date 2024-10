Zweites Dreierpack innert weniger Tage: Lionel Messi brilliert nach der WM-Quali zurück in den USA auch für Inter Miami.

In der Major League Soccer

Legende: Der nächste Daumen nach oben Lionel Messi war beim Quali-Abschluss einmal mehr überragend. imago images/Sam Navarro

Superstar Lionel Messi führte seinen Klub Inter Miami zu einer historischen Bestmarke in der Major League Soccer. Das Team aus Florida schlug am letzten Spieltag der Regular Season New England Revolution mit 6:2 und schraubte sein Punktekonto auf 74 Zähler.

Damit stellte Miami einen Ligarekord auf: Nie zuvor hat ein Team in einer MLS-Spielzeit so viele Punkte eingefahren. Die vorherige Bestmarke hielt New England, das 2021 auf 73 kam. Schon zuvor stand Miami als Gewinner des Supporter's Shield fest.

Damit sicherte sich das Team um Mitbesitzer David Beckham die Teilnahme an der Klub-WM 2025. Allerdings folgen für Messi und Co. zunächst die MLS-Playoffs.

11 Minuten für 3 Goals

Gegen New England war der 8-fache Weltfussballer erst nach 57 Minuten beim Stand von 2:2 eingewechselt worden. Der 37-Jährige sorgte mit einem lupenreinen Hattrick binnen 11 Minuten (78., 81., 89.) für die Entscheidung.

Es war sein 2. Dreierpack innert weniger Tage. Am Dienstag hatte Messi beim 6:0 der «Albiceleste» gegen Bolivien in der WM-Quali dreifach getroffen.