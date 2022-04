Brasilien führt Fifa-Ranking wieder an

Legende: Stehen nach erfolgreicher Quali wieder an der Spitze Brasiliens Vinicius Junior und Neymar. Getty Images / Buda Mendes

Rochade an der Spitze des Fifa-Rankings

Die brasilianische Nationalmannschaft der Männer steht wieder an der Spitze der Fifa-Weltrangliste, womit die «Seleçao» das zuvor führende Belgien auf Rang 2 verdrängt. Mit Mexiko (9.) figuriert ein neues Team in den Top 10 der Tabelle, die Schweiz hingegen bleibt unverändert auf der 14. Position. Die Fifa-Weltrangliste wird häufig zur Einteilung von Mannschaften in Lostöpfe herangezogen.