Legende: Luke Vickery mit dem Lucky Punch Tief in der Nachspielzeit holte der Stürmer noch einen «Dreier» für seine Farben heraus. imago images/DARREN PATEMAN

Australien: Ein Zittersieg für Macarthur am 2. Weihnachtstag

Bruno Berner hat sich im Sommer auf ein neues Abenteuer eingelassen und wechselte nach Australien als Trainerassistent zum Macarthur FC. Zeit für einen Heimatbesuch zu Weihnachten bleibt keine. Denn sein Klub ist dieser Tage voll in der heimischen Meisterschaft engagiert. 3 Tage nach dem 1:1 bei Melbourne musste die Franchise aus Sydney am Stephanstag erneut auswärts gegen die Newcastle United Jets ran. Dabei lieferten sich die beiden Mannschaften ein Tor-Spektakel, das mit 5:4 zugunsten von Berners Farben ausging. Macarthur hatte 3-mal vorgelegt, musste aber bis zur 83. Minute den 4:4-Ausgleich hinnehmen. In der 6. Minute der Nachspielzeit glückte Luke Vickery der Lucky Punch für Berner und Co. Macarthur rückte dank dem 4. Saisonsieg im 10. Spiel auf den 4. Tabellenrang vor.

Frankreich: Gasset stirbt mit 72 Jahren

Der französische Fussball trauert um Jean-Louis Gasset. Der frühere Trainer und Spieler ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Er prägte Montpellier – der Klub aus Südfrankreich war bis zum April dieses Jahres seine letzte Station –, war bei PSG und trainierte die Elfenbeinküste.