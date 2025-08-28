Legende: Wird etwas früher vergeben Der «Henkelpott». Keystone/DPA/Sven Hoppe

Champions League: Final schon um 18 Uhr

Der Final der Champions League wird künftig statt wie bisher um 21 Uhr schon um 18 Uhr beginnen. Das verkündete die Uefa am Donnerstag. Erstmals Anwendung findet die neue Anstosszeit beim Endspiel der bevorstehenden CL-Saison in Budapest am 30. Mai 2026. «Mit dieser Änderung stellen wir das Fanerlebnis in den Mittelpunkt unserer Planung», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Durch die Vorverlegung werde der Final, der seit 2010 samstags ausgetragen wird, für «alle Beteiligten noch zugänglicher, inklusiver und wirkungsvoller». Zudem soll mit der neuen Anspielzeit weltweit ein noch breiteres Fernsehpublikum erreicht werden.