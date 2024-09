Legende: Fällt mehrere Wochen aus Gregory Wüthrich. Keystone / AP Photo / Christophe Ena

Österreich: Zwangspause für Wüthrich

Gregory Wüthrich hat sich beim Champions-League-Auftakt von Sturm Graz (1:2 gegen Brest) eine Verletzung der Kapsel-Band-Strukturen zugezogen. Der Neo-Nati-Verteidiger hatte sich in Frankreich schon nach wenigen Minuten verletzt und musste den Platz auf der Bahre verlassen. Wüthrich kommt um eine Operation herum, muss aber mehrere Wochen pausieren.

Frankreich: L'Equipe kürt Zakaria schon wieder

Denis Zakaria steht in der Elf der Runde, die die französische Sportzeitung L'Equipe nach dem 1. Spieltag in der neu geschaffenen Ligaphase der Champions League zusammengestellt hat. Der Monaco-Captain, der bereits am Montag nach dem 4. Spieltag in der heimischen Ligue 1 vom gleichen Medium geehrt worden war, glänzte auch am Donnerstag gegen Barcelona. Der Genfer Mittelfeldspieler war einer der Hauptverantwortlichen für den 2:1-Prestigeerfolg der Monegassen. L'Equipe verlieh Zakaria die Note 7. Der Bayern-Stürmer Harry Kane erhielt für sein Viererpack mit einer 9 die beste Bewertung.

08:15 Video Am Donnerstag: Zakaria schlägt mit Monaca in der CL Barcelona Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 15 Sekunden.

Australien: Arnold macht Platz

Nationaltrainer Graham Arnold ist in der entscheidenden Qualifikationsphase zur WM 2026 «Down Under» zurückgetreten. «Nach reiflicher Überlegung hat mir mein Bauchgefühl gesagt, dass es Zeit für Veränderungen, für eine neue Führung ist, um das Team nach vorne zu bringen», sagte der 61-Jährige. Er hatte das Amt im Juli 2018 fix übernommen und Australien 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar in den Achtelfinal geführt. Anfang September hatten die «Socceroos» mit einem 0:1 gegen Bahrain sowie einer Nullnummer gegen Indonesien einen Fehlstart in die entscheidende 3. Runde der asiatischen Vorausscheidung zur globalen Endrunde in 2 Jahren hingelegt.