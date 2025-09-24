Legende: Einmal mehr ist Geduld gefragt Kai Havertz steht vor einer langen Pause. Keystone/AP Photo/Jon Super

Premier League: Rückschlag am Knie für Havertz

Kai Havertz wird das Verletzungspech nicht los. Der deutsche Stürmer von Arsenal fällt nach einem Eingriff am Knie erneut lange aus. Dies liess sein Trainer Mikel Arteta durchblicken: «Bei Kai rechnen wir damit, dass es noch Monate sein werden. Auch wenn man das bei ihm nie so genau weiss, weil er sehr speziell ist», so der Spanier. Damit dürfte Havertz, der in der laufenden Saison Mitte August einzig einen 30-minütigen Einsatz hatte, auch die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Oktober und November verpassen. Der 26-Jährige hatte sich Ende August einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen. Es wurde zunächst nicht mit einer so langen Ausfallzeit wie in der vergangenen Saison gerechnet. Damals hatte Havertz wegen einer Oberschenkelverletzung grosse Teile der Rückrunde verpasst.

