Legende: Läuft künftig für den Kosovo auf Valmir Matoshi. Keystone/Claudio Thoma

Kosovo angelt sich Thuns Matoshi

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos. Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen.

Premier League: Schär bleibt bei Newcastle

Fabian Schär bleibt mindestens eine weitere Saison bei Newcastle United. Der 34-jährige Innenverteidiger verlängert seinen Ende Monat auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027, wie der englische Premier-League-Klub mitteilt. Damit geht Schär in seine 9. Saison für Newcastle und ist die Nummer 2 unter den dienstältesten Spielern bei den «Magpies».

Serie A: Tedesco übernimmt Bologna

Der frühere belgische Nationalcoach Domenico Tedesco ist neuer Trainer beim Serie-A-Klub Bologna. Der 40-jährige Deutsch-Italiener wird beim Liga-8. der abgelaufenen Saison Nachfolger von Vincenzo Italiano und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.

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