Legende: Immerhin etwas nachträgliche Genugtuung Mike Maignan von der AC Milan musste beim Gastspiel in Udine einiges aushalten. imago images/Zuma Press/Gabriele Menis

Serie A: Bei Aufarbeitung des Skandals gibt's weitere

Die rassistischen Beleidigungen gegen AC-Milan-Torhüter Mike Maignan haben ein Nachspiel für Udinese. Die Disziplinarkommission des Ligaverbandes ordnete am Dienstag eine Partie ohne Publikum an. Zuvor war bereits ein 46-jähriger Italiener mit Stadionverbot für 5 Jahre belegt worden. Die Polizei hatte ihn als Täter identifiziert und Ermittlungen eingeleitet. Beim 3:2 von Milan in Udine war es am Samstag zu rassistischen Beleidigungen gegen Maignan gekommen, woraufhin die Partie vorübergehend unterbrochen wurde. Nach einer knappen halben Stunde sprach der französische Nationalgoalie mit dem Schiedsrichter und erhielt anschliessend Zuspruch und Umarmungen von seinen Teamkollegen. Die Partie setzte er trotz des Eklats fort.

04:05 Video Am Montag bei «10vor10»: Rassismus im italienischen Fussball Aus 10 vor 10 vom 22.01.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 5 Sekunden.

Ronaldo und Co. kommen nicht nach Asien

Tausende Fussball-Fans in China hatten sich auf Cristiano Ronaldo gefreut, doch am Dienstag platzte der Traum: Die für Mittwoch und Sonntag geplanten Gastspiele des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr in Shenzhen sind kurzfristig abgesagt worden. Es werden gesundheitliche Gründe geltend gemacht, auch Ronaldo sei betroffen.