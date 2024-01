Legende: Nach rassistischen Beleidigungen Milan-Keeper Maignan diskutiert mit Schiedsrichter Maresca. Keystone/LaPresse/Andrea Bressanutti

Serie A: Konsequenzen für Maignan-Peiniger

Nach rassistischen Beleidigungen gegen den französischen Goalie Mike Maignan von der AC Milan durch Fans von Udinese ist ein erster Verdächtiger aufgespürt worden. Der Mann habe mit sofortiger Wirkung ein lebenslanges Stadionverbot erhalten, teilte der italienische Serie-A-Klub aus Udine am Montag mit. Er sei hauptverantwortlich für die rassistischen Gesänge vom vergangenen Samstag. Der Mann konnte anhand von Videoaufnahmen aus dem Stadion identifiziert werden. Während der Partie riefen mehrere Fans von Udinese rassistische Parolen in Richtung Maignan und buhten ihn aus. Das Spiel musste vorübergehend unterbrochen werden. Milans Keeper Maignan ging vom Platz in die Kabine und kam wenig später zurück. Die Partie konnte dann wieder fortgesetzt werden (Milan gewann 3:2).