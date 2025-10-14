Tomasson nicht länger Schweden-Trainer

Schweden setzt seinen Weg nicht mehr mit Trainer Jon Dahl Tomasson fort. Einen Tag nach der 0:1-Pleite gegen den Kosovo gab der schwedische Fussballverband die sofortige Trennung bekannt. Der Däne habe «nicht die erhofften Ergebnisse erzielt», sagte Verbandschef Simon Aström und verwies darauf, dass Schweden seine Hoffnungen auf die WM-Teilnahme über den Umweg Play-offs wahren müsse. «Tre Kronor» kommt in der Schweizer WM-Quali-Gruppe nach 4 Spielen auf nur einen Punkt.

Lewandowski mit Muskelriss im linken Oberschenkel

Barcelona muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten. Der 37-jährige Pole zog sich einen Muskelriss im linken Oberschenkel zu. Lewandowski war zuletzt mit der polnischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Einsatz, beim 2:0 in Litauen traf er zum Endstand. Barcelona steht der Angreifer in den kommenden Partien nicht zur Verfügung. Das ist für Lewandowski auch deswegen bitter, weil er aktuell auch um seine sportliche Zukunft kämpft. Laut Zeitung Sport soll sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werden.

