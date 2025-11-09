U17-WM: Schweiz vor dem 3. Gruppenspiel sicher weiter
Die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM-Sechzehntelfinals in Katar schon vor dem letzten Gruppenspiel auf sicher. Mit den gegen die Elfenbeinküste (4:1) und Südkorea (0:0) gesammelten vier Punkten ist das Team von Nationalcoach Luigi Pisino auch bei einer Niederlage gegen Mexiko zum Vorrunden-Abschluss am Montag im schlechtesten Fall einer der besten Gruppendritten. Die U17-WM in Katar wird schon mit 48 Teams ausgetragen, weshalb neben den 12 Gruppensiegern, den 12 Gruppenzweiten auch 8 Gruppendritte in die K.o.-Phase kommen. 4 Gruppen sind schon abgeschlossen, alle 3 Gruppendritten haben weniger Punkte als die Schweizer.
Marokko macht was für die Tordifferenz
Marokko stand nach 2 Spielen (gegen Japan und Portugal) mit 0:8 Toren und ohne Punkte da. Im letzten Gruppenspiel zeigten die jungen «Atlas-Löwen» keine Gnade mit Neukaledonien und gewannen 16:0 (!) und haben realistische Chancen, einer der besten Gruppendritten zu werden.