Die U17-Nati steht in der K.o.-Phase der WM. Dies ist vor dem 3. Gruppenspiel am Montag gegen Mexiko schon klar.

Die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM-Sechzehntelfinals in Katar schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Mexiko auf sicher. Mit den gegen die Elfenbeinküste (4:1) und Südkorea (0:0) gesammelten vier Punkten ist das Team von Nationalcoach Luigi Pisino auch bei einer Niederlage zum Vorrunden-Abschluss am Montag im schlechtesten Fall einer der besten Gruppendritten.

Legende: Werden noch mindestens zwei Mal die Hymne singen dürfen Die Spieler der Schweizer U17-Nati. imago images/Ulmer/Teamfoto

Denn: Die U17-WM in Katar wird mit 48 Teams ausgetragen, weshalb neben den 12 Gruppensiegern und 12 Gruppenzweiten auch 8 Gruppendritte in die K.o.-Phase kommen. 4 Gruppen wurden am Sonntag schon abgeschlossen, alle 4 Gruppendritten haben weniger Punkte auf dem Konto als die Schweizer.

Mexiko muss, die Schweiz darf

Am frühen Montagnachmittag steht das letzte Vorrundenspiel der Schweizer an. Gegner Mexiko hat je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto und müsste bei einer Niederlage ums Weiterkommen zittern. Nationaltrainer Pisino erwartet deswegen eine komplizierte Partie. «Mexiko ist gut organisiert, hat gute Spieler und eine gute Technik», blickt der 40-Jährige voraus.

Ein Blick weiter in die Zukunft auf die Sechzehntelfinals lohnt sich derweil noch nicht. Die Schweiz erfährt ihren Gegner erst am Ende des letzten Spieltags. Der beste Gruppensieger von allen Teams trifft im Sechzehntelfinal auf den 8.-platzierten Gruppendritten. Allerdings können Teams der gleichen Gruppe in der K.o.-Phase nicht erneut aufeinander treffen.