Legende: Läuft künftig für den Kosovo auf Valmir Matoshi. Keystone/Claudio Thoma

Kosovo angelt sich Thuns Matoshi

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos. Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. In 34 Spielen gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen.

Serie A: Tedesco übernimmt Bologna

Der frühere belgische Nationalcoach Domenico Tedesco ist neuer Trainer beim Serie-A-Klub Bologna. Der 40-jährige Deutsch-Italiener wird beim Liga-8. der abgelaufenen Saison Nachfolger von Vincenzo Italiano und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Bei Bologna spielten mit Remo Freuler und Simon Sohm zuletzt zwei Schweizer. Freuler liebäugelt gemäss Medienberichten nach Ablauf seines Vertrags Ende Juni aber mit einem Wechsel, Sohm war in der 2. Saisonhälfte von Fiorentina an Bologna ausgeliehen (mit Kaufoption).

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