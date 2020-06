Auch der englische Spitzenklub Liverpool setzt am Pfingstmontag ein klares Zeichen gegen Rassismus.

Die komplette Mannschaft des Premier-League-Leaders Liverpool ging am Pfingstmontag vor Beginn des Mannschaftstrainings an der Anfield Road am Mittelkreis auf die Knie.

Stars wie Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold twitterten ein entsprechendes Foto mit den Worten «Gemeinsam sind wir stark» und dem Hashtag #BlackLivesMatter. Damit setzte der aktuelle Champions-League-Titelhalter nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt in den USA ein klares Zeichen gegen Rassismus.

Protestwelle erreicht Europa

Der Kniefall war durch den mittlerweile vereinslosen Star-Quarterback Colin Kaepernick aus der US-Footballliga NFL zu einem Symbol für den Kampf gegen Rassismus geworden.

Liverpools Protestaktion ist nicht die erste im Fussball. In der Bundesliga hatten Schalkes Weston McKennie sowie die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi am Wochenende mit Botschaften am Arm und auf dem T-Shirt auf Floyds Tod reagiert. Der Gladbacher Marcus Thuram ging nach einem Torerfolg auf die Knie.