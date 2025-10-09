Möglicherweise findet die WM 2034 erst ein Jahr später statt, so Fifa-Präsident Gianni Infantino. Gründe: Wetter und Religion.

Legende: Erwartet uns bald die nächste Winter-WM? Gianni Infantino liebäugelt damit, die WM 2034 ins Frühjahr 2035 zu verschieben. IMAGO / LaPresse

Die Terminfindung für die WM 2034 dürfte knifflig werden. Wie schon 2022 in Katar könnte auch die WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden – möglicherweise gar erst Anfang 2035.

«Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders besser gerecht werden», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino an der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.

Da 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die Fifa mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete das Portal The Athletic. In Saudi-Arabien ist der Islam offizielle Staatsreligion.

«Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern», sagte Infantino mit Blick auf mögliche Hitzeperioden im Sommer. 2022 war die WM aufgrund der extrem heissen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden.