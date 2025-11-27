Die Portugiesen gewinnen das Endspiel der U17-WM in Katar gegen Österreich mit 1:0. Italien holt gegen Brasilien Bronze.

Portugals U17-Nationalteam hat nach dem EM-Titel Anfang Juni auch erstmals die Weltmeisterschaft gewonnen. Die Portugiesen, an welchen die Schweizer im Viertelfinal gescheitert waren, besiegten in Doha Österreich mit 1:0.

Für das goldene Tor zeichnete Torjäger Anisio Cabral nach 32 Minuten verantwortlich. Der Stürmer aus dem Benfica-Nachwuchs musste nach einem Querpass von Duarte Cunha nur noch einschieben – sein 7. Tor im 8. Einsatz. ÖFB-Trainer Hermann Stadler nahm zwar eine Video-Challenge wegen einer Abseitsposition, diese bestätigte sich jedoch nicht. Beim 1:0 Portugals blieb es bis zum Ende, auch weil Österreichs Daniel Frauscher am Pfosten scheiterte (85.).

Italien gewinnt Spiel um Platz 3

WM-Bronze schnappte sich Italien gegen den vierfachen Weltmeister Brasilien. Die Brasilianer hatten ab der 14. Minute und einer gelb-roten (!) Karte mit einem Mann weniger auskommen müssen, ausserdem wurde ihnen in der 63. Minute das vermeintliche 1:0 wegen Abseits aberkannt. Das Penaltyschiessen entschied Italien mit 4:2 für sich.