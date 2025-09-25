Wenn Wayne Rooney nicht auf Torejagd ging, trank er zu viel. Nun verrät der Ex-Profi, wie ihm seine Frau geholfen hat.

Rooney: «Wäre meine Frau nicht da gewesen, wäre ich tot»

Legende: Hatte mit Suchtproblemen zu kämpfen Wayne Rooney. Reuters/Peter Powell

Wayne Rooney verdankt es nach eigener Aussage seiner Frau Coleen, dass er noch am Leben ist. Sie habe ihm geholfen, seine «massiven» Alkoholprobleme unter Kontrolle zu bekommen, sagte ManUniteds Rekordtorschütze im Podcast seines früheren Teamkollegen Rio Ferdinand.

«Ich glaube ehrlich: Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich tot. Sie hat sich um mich gekümmert, weil ich jemanden brauchte, der auf mich aufpasst», sagte der 39-Jährige, der seine Frau schon in der Kindheit kennengelernt hatte.

Kaugummi und Augentropfen, um nicht aufzufallen

«Schon als ich 17 war, hat sie es erkannt und wusste, dass ich ein bisschen drüber war. Sie hat mir sehr geholfen, das zu kontrollieren.» Rooney berichtete von exzessivem Alkoholkonsum zu Beginn seiner Fussballerkarriere. «Ich kam ins Training, habe am Wochenende 2 Tore geschossen und bin danach wieder 2 Tage trinken gegangen», so der einstige Stürmerstar.

Während seiner Zeit bei Manchester United habe er versucht, die Trinkerei mit Kaugummi, Mundwasser und Augentropfen vor Trainer Alex Ferguson zu verbergen.