GC ist neu in den Händen des Los Angeles FC. Wir stellen den «Hollywood-Klub» näher vor.

Legende: Junger Klub mit prominenten Namen Der Los Angeles Football Club investiert in Europa. Getty Images/Michael Janosz/USSF

Mit dem Verkauf von GC an den Los Angeles FC weht neu auch ein auch von Hauch von Hollywood in der Super League. Doch was hat es mit dem Klub aus Kalifornien auf sich? Und wie sehen die Besitzverhältnisse aus? Wir klären auf.

25 Miteigentümer – darunter sind bekannte Namen

Der Los Angeles Football Club (LAFC) wurde erst 2014 gegründet und spielt seit 2018 in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) mit. Als Geschäftsführer amtet Unternehmer Peter Gruber, der auch Mitbesitzer des Basketball-Teams Golden State Warriors und des NFL-Klubs Los Angeles Dodgers ist.

Der Klub besteht aus insgesamt 25 Miteigentümern, darunter sind bekannte Namen und somit wichtige Geldgeber wie Schauspieler Will Ferrell, Basketball-Ikone Earvin «Magic» Johnson oder die ehemalige Weltklasse-Fussballerin Mia Hamm-Garciaparra.

Legende: Hollywood-Grösse Schauspieler Will Ferrell ist Mitbesitzer von LAFC. Getty Images/Leopoldo Smith

Partnerschaft mit Bayern München

Im März 2023 wurde bekannt, dass die Kalifornier eine Partnerschaft mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München eingehen. Die beiden Klubs haben dazu ein Joint Venture unter dem Namen «Red and Gold» gegründet und pflegen seitdem im Nachwuchsbereich eine enge Beziehung.

Kurz darauf wurde eine Kooperation mit dem österreichischen Klub Wacker Innsbruck eingegangen. Der finanziell massiv angeschlagene Verein soll in ein paar Jahren zurück in den Profifussball geführt werden.

Legende: Ein Jahr LAFC Eldin Jakupovic stand 2023 beim Los Angeles FC unter Vertrag, kam aber nur zu 4 Einsätzen. Getty Images/Maciek Gudrymowicz

MLS-Titel 2023 knapp verpasst

Bekanntester Name im Team von LAFC ist Hugo Lloris. Der langjährige französische National-Torhüter wird auf die kommende Saison hin bei den Kaliforniern spielen. Weitere Weltstars wie Gareth Bale und Giorgio Chiellini spielten beim LAFC. Und bis Ende des vergangenen Jahres stand auch der Schweizer Goalie Eldin Jakupovic, der seine Karriere bei GC lanciert hatte, bei Los Angeles unter Vertrag.

Den grössten Erfolg in der noch jungen Klub-Geschichte feierte LAFC mit dem Gewinn des MLS-Cups 2022. Ende 2023 verpasste man den MLS-Titel nur ganz knapp: Der Final gegen Columbus ging mit 1:2 verloren. Und 2020 stiess das Team, das aktuell von Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo trainiert wird, bis in den Final der Concacaf Champions League vor (1:2-Niederlage gegen Tigres UANL aus Mexiko).