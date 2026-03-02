 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Nach Prestianni vs. Vinicius Infantino: Rote Karte für Mund zuhalten?

Im Kampf gegen Rassismus: Wer im Gespräch mit dem Gegenspieler den Mund verdeckt, soll vom Feld fliegen, schlägt Fifa-Präsident Gianni Infantino vor.

02.03.2026, 10:58

Teilen

Gianni Infantino will, dass Spieler, die sich beim Sprechen mit Gegenspielern den Mund zuhalten, vom Platz gestellt werden. Zuletzt gab es Aufregung um Benficas Gianluca Prestianni, der Vinicius Junior von Real Madrid rassistisch beleidigt haben soll. Er hatte sich sein Trikot vor den Mund gezogen. Das Thema wurde bei der Sitzung des International Football Association Board am Samstag in Wales diskutiert.

Hat man nichts zu verbergen, dann versteckt man seinen Mund nicht.
Autor: Gianni Infantino Fifa-Präsident

«Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen – sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen», sagte der Fifa-Präsident nach dem Treffen bei Sky News. «Hat man nichts zu verbergen, dann versteckt man seinen Mund nicht.»

Ein Platzverweis sei eine Massnahme, «die wir ergreifen können und müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen».

Der nächste Fifa-Kongress findet im April statt. Dort könnte der Weltverband Massnahmen beschliessen, um schon bei der WM 2026 zu verhindern, dass Profis sich bei Diskussionen mit Gegenspielern den Mund zuhalten.

WM 2026

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)